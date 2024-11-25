في دوري يلو.. بحضور أمير حائل… ديربي حائل ينتهي بالتعادل.. والحزم يتعثر أمام النجمة.. والصفا يكسب الفيصلي

خالد الحامد- حائل
حضر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، المباراة التي جمعت فريقي الجبلين والطائي، التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من دوري يلو للمحترفين، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، وبحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن؛ وذلك دعمًا من سـمـوه لرياضة المنطقة، وتحفيزًا لأنديتها لتحقيق المزيد من الإنجازات. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في ديربي حائل بالتعادل السلبي.
وشهد اللقاء إضاعة اللاعب إبراهيما تاندا لركلة جزاء لصالح الطائي. بهذه النتيجة، رفع الجبلين رصيده إلى 14 نقطة بالمركز العاشر، والطائي إلى 15 نقطة بالمركز التاسع.
وتعثر الحزم من جديد عندما تلقى خسارته الثانية هذا الموسم، أمام مضيفه النجمة بنتيجة 2-1. سجل لأصحاب الأرض خالد المهوس، وفيصل المطيري، وللضيوف إبراهيما نداي؛ ليرفع النجمة رصيده إلى 19 نقطة، فيما توقف الحزم عند رصيده 22 نقطة في وصافة الترتيب.
وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، أخذ الصفا نصيبه من الفيصلي، عندما تجاَوزه بنتيجة 2-1. سجل هدفي الصفا فابيو تيكسيرا، وللفيصلي محمد مجرشي.
بهذه النتيجة، وصل الصفا إلى النقطة 13 بالمركز الحادي عشر، فيما بقي الفيصلي عند نقاطه العشر بالمركز الثالث عشر.
وتعادل فريقا جدة والجبيل1/1، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة. سجل جدة أولًا عن طريق حسين المعيني، وتعادل الجبيل عن طريق مهند الفارسي؛ ليرفع جدة رصيده إلى 20 نقطة، والجبيل إلى 11 نقطة.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) November 25, 2024