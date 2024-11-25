ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يزورون معرض السيرة النبوية

المدينة المنورة : البلاد

زار ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1446هـ، أمس، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، وذلك ضمن برنامج الزيارة المعد من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للضيوف للاطلاع على عددٍ من المرافق الثقافية والتاريخية والمعالم الحضارية الحديثة التي ترسخ مكانة المسجد النبوي والمدينة المنورة في نفوس المسلمين.

واطّلع ضيوف البرنامج على أقسام المعرض، وما يحويه خدمات تعريفية لمرتاديه بعدة لغات، للتعريف الشامل بالنبي – صلى الله عليه وسلم – وآدابه الكريمة، وأخلاقه العظيمة، وشريعته السمحة، بمنهجٍ علمي متميز، وعرض إبداعي مبتكر عبر أحدث الوسائل والتقنيات، وشاهدوا عرضًا مرئيًا عن الدين الإسلامي، وقيمه ومبادئه، والسيرة النبوية المطهرة، وفضائل الأنبياء، والتعريف بالآثار والمعالم الحضارية الإسلامية باستخدام التقنيات الحديثة في عرض موضوعات السيرة النبوية والتفاعل معها.

وأشاد ضيوف البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بما شاهدوه في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية من قطع أثرية فريدة، وترتيب وتنظيم للأحداث التاريخية الإسلامية، وتقديمها بطريقة مختلفة وجميلة، تجسّد اهتمام المملكة العربية السعودية بالتاريخ الإسلامي كجزء من تاريخها العظيم، وما يحويه المعرض من قاعات ومرافق، ومحتويات أثرية نوعية للتعريف بالثقافة الإسلامية بطريقة تناسب جميع شرائح المجتمع.