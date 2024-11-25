صندوق تنمية الموارد البشرية يعقد “لقاءات جازان 2024” في ديسمبر القادم

جيزان : البلاد

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية “لقاءات جازان 2024” خلال الفترة 9 -11 جمادى الآخرة القادم الموافق 10 – 12 ديسمبر القادم في جامعة جازان؛ بهدف تقديم حزمة من البرامج والخدمات للأفراد والمنشآت، والتعريف بمنتجات الإرشاد المهني والتدريب والتمكين.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات عقدها الصندوق في مناطق متفرقة من المملكة؛ بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية والمستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال الجلسات العلمية، وورش العمل، والندوات، والمحاضرات التوعوية والإرشادية، إلى جانب تحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويتضمن “لقاءات جازان 2024” معرضًا مصاحبًا، تقدم فيه المنشآت المشاركة فرص التوظيف لديها، والموجهة إلى الباحثين والباحثات عن عمل، إضافةً إلى مجموعة من جلسات إرشادية وتدريبية متنوعة، حيث دعا الصندوق للراغبين بالتسجيل الدخول على الرابط: https://hrdf.org.sa/Home.

ووفقًا للفئات المستهدفة، يتضمن لقاءات 5 مسارات هي: مسار الباحثين عن العمل، ومسار موظفيّ وموظفات القطاع الخاص، ومسار الطلاب والطالبات، ومسار أصحاب العمل، ومسار ريادة الأعمال.

ويشارك في لقاءات جازان عدد كبير من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، إذ تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.