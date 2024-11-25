شاهد| الأهلي يعبر العين بثنائية ويتصدر ” النخبة الآسيوية”

البلاد- جدة
واصل فريق الأهلي مسلسل انتصاراته في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ونجح في تحقيق فوز مهم على حساب مضيفه فريق العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الخامسة من البطولة.
انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، استطاع اللاعب الإنجليزي إيفان توني تسجيل هدفي الأهلي في الدقيقتين 70 و 74 من صناعة للجزائري رياض محرز.
وتمكن كاكو لاعب العين الإماراتي من تضييق الفارق في الدقيقة الثانية من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
هذا الفوز، رفع رصيد الأهلي إلى 15 نقطة في صدارة مجموعة الغرب.
هدف|#الأهلي السعودي يتقدم 1-0 على #العين الإماراتي في الدقيقة 70 عبر توني
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— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 25, 2024
⚽️🎁 رياض محرز لا يتوقف عن تقديم الهدايا
🥅 تمريرة متقنة من النجم الجزائري ترجمها ايفان توني إلى هدف في شباك العين.#العين_الاهلي | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #AFCChampionsLeagueElite pic.twitter.com/0dY0T6Ishp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2024
⚽️🚀 صاروخية لا تصد ولا ترد من كاكو يقلص بها النتيجة لصالح العين#العين_الاهلي | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #AFCChampionsLeagueElite pic.twitter.com/hh5IdQREKY
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2024