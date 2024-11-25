الرياضة

شاهد| الأهلي يعبر العين بثنائية ويتصدر ” النخبة الآسيوية”

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      25 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

واصل فريق الأهلي مسلسل انتصاراته في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ونجح في تحقيق فوز مهم على حساب مضيفه فريق العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الخامسة من البطولة.

انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، استطاع اللاعب الإنجليزي إيفان توني تسجيل هدفي الأهلي في الدقيقتين 70 و 74 من صناعة للجزائري رياض محرز.

وتمكن كاكو لاعب العين الإماراتي من تضييق الفارق في الدقيقة الثانية من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
هذا الفوز، رفع رصيد الأهلي إلى 15 نقطة في صدارة مجموعة الغرب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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