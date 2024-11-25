شاهد| الأهلي يعبر العين بثنائية ويتصدر ” النخبة الآسيوية”

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هدف| #الأهلي السعودي يتقدم 1-0 على #العين الإماراتي في الدقيقة 70 عبر توني

⚽️🎁 رياض محرز لا يتوقف عن تقديم الهدايا

🥅 تمريرة متقنة من النجم الجزائري ترجمها ايفان توني إلى هدف في شباك العين.#العين_الاهلي | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #AFCChampionsLeagueElite pic.twitter.com/0dY0T6Ishp

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2024