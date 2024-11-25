انعقاد الجلسة الثانية ضمن فعاليات مؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة في الرياض

الرياض : واس

عُقدت أمس​ ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة في مدينة الرياض, الجلسة الثانية للمؤتمر, بمشاركة استشاري الأشعة العصبية للأطفال في مستشفى جريت أورموند ستريت

الدكتور فيليس داركو، واستشاري أشعة الأطفال وأشعة الأعصاب بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني الدكتور هشام الشعلان، واستشاري أمراض القلب للأطفال في مركز الملك عبد العزيز لأمراض وجراحة القلب بوزارة الحرس الوطني الدكتور رياض مهدي أبو سليمان، ورئيس قسم أمراض قلب الأطفال بمركز الملك عبد العزيز لأمراض القلب بوزارة الحرس الوطني الدكتور فهد بن محمد الحبشان، والمدير التنفيذي المشارك لمركز أمراض القلب الخلقية للأطفال والبالغين في كليفلاند كلينيك الدكتور هاني نجم، واستشاري جراحة الأطفال في مستشفى جريت أورموند ستريت البروفيسور باولو دي كوبي، ورئيس قسم التخدير للأطفال بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال الدكتور أحمد السعد، ورئيس قسم الجراحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الأحساء الدكتور سعد الملحم.

وبحثت الجلسة خلال أعمالها التصوير متعدد الوسائط للتخطيط الجراحي لفصل التوائم القحفية، والتقييم الإشعاعي للتوائم الملتصقة، والتشوهات القلبية الوعائية لدى التوائم الملتصقة، وإدارة الحالات القلبية لدى التوائم الملتصقة، والخبرات في التعامل مع الحالات القلبية أثناء فصل التوائم الملتصقة، والواقع الافتراضي والطب التجديدي عن طريق الابتكار في تخطيط عمليات فصل التوائم وتنفيذها، وتقييم الحالة والتحضير للتخدير قبل العملية ، وكيفية اتخاذ قرار عملية الفصل وتحديد التوقيت وتخطيط سير العملية الجراحية.