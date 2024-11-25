الرياض تستضيف نهائيات FIFAe 2024 في إطار شراكة جديدة بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وFIFAe

الرياض – هاني البشر
لأول مرة في تاريخها، ستشهد نهائيات FIFAe 2024 تنوعاً كبيراً في الألعاب والرياضات الإلكترونية، لتجمع بين أشهر الألعاب مثل Rocket League و™eFootball، وستشهد هذه النهائيات منافسات حماسية عبر أجهزة الألعاب والهواتف المحمولة.
وستقام منافسات الحدث في SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي، على أن تُوزع فعاليات البطولة على مرحلتين، تبدأ بمنافسات Rocket League ضمن بطولة كأس العالم FIFAe™ في الفترة 5-8 ديسمبر، تليها منافسات eFootball (عبر أجهزة الألعاب والهواتف المحمولة) في الفترة 9-12 ديسمبر.
وتوفر هذه المسابقة المرموقة للاعبين فرصة تمثيل بلدانهم والتنافس للفوز بكأس العالم FIFAe، علماً أن بطولة Rocket League تشهد مشاركة 16 دولة ويشارك في لُعبة eFootball 18 دولة، وتشهد البطولة أجواءً تنافسية يقدمها نخبة من أفضل المواهب في العالم، ولمزيد من المعلومات حول الدول المشاركة ونظام البطولة يمكن زيارة الرابط الإلكتروني FIFA.GG.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “نفخر باستضافة نهائيات FIFAe 2024 إذ إنها خطوة تؤكد على مسيرتنا المستمرة في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة عالمياً في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ونهدف من خلال هذا الحدث إلى توفير منصة عالمية للمواهب الشابة لإبراز قدراتهم وتطوير هذا القطاع. ونتطلع لمشاهدة فصل جديد في تاريخ منافسات نهائيات FIFAe 2024 على أرض المملكة”.
من جانبه، قال ماتياس غرافستروم، الأمين العام لـFIFA: “تُعد إضافة الألعاب الجديدة إلى نهائيات FIFAe 2024، خطوة فارقة على طريق توسع انتشار بطولات كرة القدم الإلكترونية، وتوفر لمختلف اللاعبين فرصة للتنافس الاحترافي تحت مظلة FIFAe. ونترقب بحماس كبير إطلاق هذا الحدث المميز بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وشركائنا والناشرين”.
وتؤكد استضافة نهائيات FIFAe 2024 على الشعبية الكبيرة للرياضات الإلكترونية في المملكة التي تزخر بأعداد هائلة من أمهر اللاعبين، وقد سبق أن شهدت مشاركات احترافية في مسابقات FIFAe وتتويج عدد من أبطال العالم. ويساهم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في دعم هذه البطولة المرموقة، عبر تمكين المجتمعات المحلية والعالمية للمشاركة في هذه الرياضة المتنامية. ويمكن للجميع حضور نهائيات FIFAe طيلة أيام هذا الحدث. كما يمكن للراغبين بالحجز مسبقاً.
ويبلغ إجمالي جوائز مسابقة Rocket League ضمن بطولة كأس العالم FIFAe™ حوالي 250 ألف دولار أمريكي، بينما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز مسابقات eFootball قيمة 100 ألف دولار أمريكي، وبذلك تصل القيمة الإجمالية لجوائز نهائيات FIFAe 2024 إلى 450 ألف دولار أمريكي.