6 كوادر سعودية تفوز بعضوية لجان الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة

الدمام-البلاد

فاز 6 أعضاء من المملكة العربية السعودية بعضوية لجان الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة ضمن التشكيل الجديد 2024 – 2028، ووقع الاختيار على سامية الفواز نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة في منصب رئيس لجنة البارالمبية، وحسن حيان عضو مجلس الإدارة في منصب عضو لجنة الدراسات والتدريب، ونعيم العوامي في منصب لجنة المدربين والشباب، وبندر العنبر في منصب عضو لجنة اللاعبين، وخالد الحربي في منصب لجنة الرواد، وعلي الشهري في منصب عضو لجنة النزاهة والأخلاق.

ويعكس هذا الاختيار تميز الكوادر السعودية وقدرتها على تشكيل إضافة في مختلف اللجان الآسيوية، مع الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة والقفزات النوعية التي ساهمت في جعل المملكة موطنًا للأحداث الرياضية.

من جانبه، أعرب سعادة الدكتور عبدالله البار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عن سعادته بإختيار الكوادر السعودية في مختلف اللجان الآسيوية، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس مدى الاهتمام المبذول في سبيل تنمية لعبة كرة الطاولة، بدعم لا محدود من القيادة الحكيمة –حفظها الله- والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وسمو نائبه الأميـر فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.