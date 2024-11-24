الإقتصاد

” وادي مكة” تنظم ملتقى لتعزيز ثقافة الجودة

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      24 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ مكة المكرمة

نظمت شركة وادي مكة للتقنية الذراع الاستثماري لجامعة أمِّ القرى أمس لقاء تعريفيًا حول “أثر الاعتمادات الأكاديمية على التصنيفات العالمية” ‎بالتزامن مع الأسبوع العالمي للجودة وذلك بحضور عدد من المتخصصين المحليين والدوليين في الاعتمادات والجودة.

وهدف اللقاء إلى التعريف بالطرق والأساليب التي يمكن من خلالها الوصول إلى الاعتماد الأكاديمي والتصنيف العالمي من خلال تطبيق معايير الجودة .

وقد تم تناول أهمية العمل في تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي في جميع القطاعات لتحقيق أعلى المعايير بالإضافة إلى استكشاف أحدث الاتجاهات في إدارة الجودة، والالتزام بتحقيق التحسين المستمر، والبحث في الأدوات والموارد اللازمة لتحسين الأداء وتحقيق التفوق للوصول إلى المعايير الأكاديمية المطلوبة.

ويُقصد بالاعتماد الأكاديمي حصول المؤسسة التعليمية على شهادة رسمية من هيئة معترف بها، تنص على توافق الأنشطة والعمليات والإجراءات في تلك المؤسسة، مع المعايير الأكاديمية والممارسات الجيدة التي تطبقها تلك الهيئة وهو نوع من عملية ضمان الجودة التي يتم بموجبها تقييم خدمات وعمليات المؤسسات أو البرامج التعليمية والتحقق منها من قبل هيئة خارجية لتحديد ما إذا كانت المعايير المطبقة والمعترف بها قد استوفيت.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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