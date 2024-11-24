مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتأمين مأوى للأسر المتضررة من السيول

البلاد – الرياض

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس- عبر الاتصال المرئي- اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ لتأمين المأوى للأسر الأكثر احتياجًا المتضررة من الفيضانات والسيول في مديرية بروم ميفع بمحافظة حضرموت.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وقدم المهندس أحمد البيز الشكر والتقدير لمؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية لتبرعهم السخي لهذا المشروع، الذي يسهم -بمشيئة الله – ببناء 114 منزلًا ملائمًا للأسر المتضررة من السيول، مما سيسهم في إنهاء حالة النزوح المستمر لهذه الأسر، وتقديم المأوى الدائم والحياة الكريمة لهم.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.