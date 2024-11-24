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مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتأمين مأوى للأسر المتضررة من السيول

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      24 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس- عبر الاتصال المرئي- اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ لتأمين المأوى للأسر الأكثر احتياجًا المتضررة من الفيضانات والسيول في مديرية بروم ميفع بمحافظة حضرموت.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وقدم المهندس أحمد البيز الشكر والتقدير لمؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية لتبرعهم السخي لهذا المشروع، الذي يسهم -بمشيئة الله – ببناء 114 منزلًا ملائمًا للأسر المتضررة من السيول، مما سيسهم في إنهاء حالة النزوح المستمر لهذه الأسر، وتقديم المأوى الدائم والحياة الكريمة لهم.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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