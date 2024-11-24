طريقة عمل طاجين لحم مغربي

لمحبي الوصفات المغربية وصفة مميزة

مقادير الوصفة

لحم ضأني بحسب الرغبة

ملعقة صغيرة فلفل حار

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1½ ملعقة كبيرة بابريكا

1½ ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون

1 ملعقة كبيرة كركم

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

2 حبة بصل كبير مبشور

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 فصوص ثوم مهروسة

لتر عصير طماطم

400 جرام طماطم مفرومة

115 جم مشمش مجفف مقطع نصفين

55 جرام تمر مقطع نصفين

55 جم زبيب

85 جم لوز مقشر

1 ملعقة صغيرة زعفران منقوع في ماء بارد

لتر مرق خروف

ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة خشنة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم خشن

طريقة العمل

ضعي الفلفل الحار والفلفل الأسود والبابريكا والزنجبيل والكركم والقرفة في وعاء صغير واخلطيهم معًا

نضع اللحم في وعاء كبير ونقلب مع نصف مزيج التوابل ثم غطيه واتركيه طوال الليل في الثلاجة

سخني الفرن إلى 150 درجة مئوية / 300 فهرنهايت

سخني 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون في طبق خزفي كبير

ثم يضاف البصل المبشور ومزيج التوابل المتبقية ويطهى على نار خفيفة لمدة 10 دقائق حتى يصبح البصل طريًا ولكن غير ملون

ثم أضيفي الثوم المهروس لمدة 3 دقائق الأخيرة

في مقلاة أخري سخني الزيت المتبقي وحمري اللحم من جميع الجوانب ثم أضيفي اللحم المحمر إلى الطاجن

قومي بإضافة نصف لتر من عصير الطماطم إلى المقلاة

ثم يضاف ما تبقى من عصير الطماطم والطماطم المفرومة والمشمش والتمر والزبيب واللوز المقشر والزعفران ومرق لحم الغنم والعسل إلى الطاجن

يغلى المزيج ويغطى ثم يوضع في الفرن ويطهى لمدة 2 – 2 ساعة أو حتى يذوب اللحم

نضع اللحم في طاجين أو طبق تقديم كبير ونرش الأعشاب المفرومة ويقدم ساخن

يمكن رش القليل من السمسم للوجه بحسب الرغبة