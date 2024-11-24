شاهد| ضمك يتغلب على الخلود بثنائية

البلاد- جدة
حقق فريق ضمك فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الخلود بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 11 من دوري روشن للموسم الجاري 2024-2025.
سجل الفرنسي جورج كيفين نكودو الهدف الأول لمصلحة ضمك بعد مرور 24 دقيقة، ورد بالتعادل مع الدقيقة الرابعة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع اللاعب جاكسون موليكا.
وفي الشوط الثاني نجح فاروق شافعي في تسجيل ثاني أهداف ضمك مع الدقيقة 67، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.
وأكمل ضمك المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه رمزي سولان بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 71.
الفوز رفع رصيد ضمك إلى النقطة 14 محتلاً المركز الحادي عشر في ترتيب دوري روشن، وتجمد رصيد الخلود عند 7 نقاط في المركز السادس عشر بعد الهزيمة.
نكودو يفتتح التسجيل لضمك ⚽️
ضمك 1 × 0 الخلود#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الخلود | #SSC pic.twitter.com/q3pN3i7njS
— SSC (@ssc_sports) November 24, 2024
موليكا يدرك التعادل للخلود ⚽🔥
ضمك 1 × 1 الخلود#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الخلود | #SSC pic.twitter.com/QmE0CfTpt8
— SSC (@ssc_sports) November 24, 2024
فـاروق شافعي يسجل هدف التقدم لضمك ⚽🔥
ضمك 2 × 1 الخلود#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الخلود | #SSC pic.twitter.com/n5nExTHMQh
— SSC (@ssc_sports) November 24, 2024