الرئيسية
/
/
/
/
/
شاهد| ضمك يتغلب على الخلود بثنائية
الرياضة

شاهد| ضمك يتغلب على الخلود بثنائية

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      24 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق ضمك فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الخلود بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 11 من دوري روشن للموسم الجاري 2024-2025.

سجل الفرنسي جورج كيفين نكودو الهدف الأول لمصلحة ضمك بعد مرور 24 دقيقة، ورد بالتعادل مع الدقيقة الرابعة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع اللاعب جاكسون موليكا.

وفي الشوط الثاني نجح فاروق شافعي في تسجيل ثاني أهداف ضمك مع الدقيقة 67، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

وأكمل ضمك المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه رمزي سولان بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 71.

الفوز رفع رصيد ضمك إلى النقطة 14 محتلاً المركز الحادي عشر في ترتيب دوري روشن، وتجمد رصيد الخلود عند 7 نقاط في المركز السادس عشر بعد الهزيمة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *