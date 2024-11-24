شاهد| الاتحاد يتصدر دوري روشن بثنائية الفتح

محمود العوضي- جدة
اعتلى فريق الاتحاد صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فوزه المثير على ضيفه فريق الفتح، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في جدة، في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.
بدأ الاتحاد اللقاء بحماس كبير؛ بحثًا عن الفوز، وبالفعل سجل هدفًا في الدقيقة 16 من عمر المباراة، عن طريق صالح الشهري، ولكن ألغاه حكم اللقاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بداعي التسلل.
وكاد صالح الشهري أن يسجل هدفًا جديدًا في المباراة من ركلة حرة مباشرة قبل نهاية الشوط الأول، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس الفتح.
جاء هدف الاتحاد الأول عن طريق البرازيلي فابينيو في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، ثم أضاف حسام عوار الهدف الثاني للعميد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.
بهذا الفوز، ارتقى الاتحاد لصدارة دوري روشن برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد الفتح عند النقطة الخامسة في المركز الثامن عشر والأخير.
الاتحاد يعتلي قمة روشن🥇
شاهد ثنائية النمور⬇#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الفتح | #SSC pic.twitter.com/wbmA82oDjG
— SSC (@ssc_sports) November 24, 2024