الرياضة

شاهد| الاتحاد يتصدر دوري روشن بثنائية الفتح

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      24 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
اعتلى فريق الاتحاد صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فوزه المثير على ضيفه فريق الفتح، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في جدة، في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

 

بدأ الاتحاد اللقاء بحماس كبير؛ بحثًا عن الفوز، وبالفعل سجل هدفًا في الدقيقة 16 من عمر المباراة، عن طريق صالح الشهري، ولكن ألغاه حكم اللقاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بداعي التسلل.

وكاد صالح الشهري أن يسجل هدفًا جديدًا في المباراة من ركلة حرة مباشرة قبل نهاية الشوط الأول، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس الفتح.

جاء هدف الاتحاد الأول عن طريق البرازيلي فابينيو في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، ثم أضاف حسام عوار الهدف الثاني للعميد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

بهذا الفوز، ارتقى الاتحاد لصدارة دوري روشن برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد الفتح عند النقطة الخامسة في المركز الثامن عشر والأخير.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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