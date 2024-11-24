الرياضة

جاي شاه يصل إلى جدة استعدادًا لمزاد الدوري الهندي للكريكيت لعام 2025

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      24 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

وصل السيد جاي شاه، الرئيس المنتخب القادم للاتحاد الدولي للكريكيت (ICC)، إلى جدة استعدادًا لمزاد الدوري الهندي لعام ٢٠٢٥م، الذي يعد كأول حدث دولي للكريكيت يُقام في المملكة العربية السعودية، الذي سوف يقام في يومي ٢٤ و ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤م.

وقد كان في استقبال السيد جاي شاه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للكريكيت، إلى جانب النائب السيد نواف العتيبي والرئيس التنفيذي السيد طارق سقّا.

وقد وصل إلى جدة عدد من المستثمرين، وممثلي الأندية المشاركة في المزاد، ومسؤولي مجلس إدارة الاتحاد الهندي للكريكيت، استعدادًا للمزاد الذي يعد حدثًا محوريًا في عالم الكريكيت.

يشير هذا الحدث إلى بداية جديدة للكريكيت في المملكة العربية السعودية، التي تسعى لتعزيز مكانتها على الساحة الرياضية العالمية، تماشيًا مع رؤية ٢٠٣٠.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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