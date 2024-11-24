جاي شاه يصل إلى جدة استعدادًا لمزاد الدوري الهندي للكريكيت لعام 2025

جدة- البلاد

وصل السيد جاي شاه، الرئيس المنتخب القادم للاتحاد الدولي للكريكيت (ICC)، إلى جدة استعدادًا لمزاد الدوري الهندي لعام ٢٠٢٥م، الذي يعد كأول حدث دولي للكريكيت يُقام في المملكة العربية السعودية، الذي سوف يقام في يومي ٢٤ و ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤م.

وقد كان في استقبال السيد جاي شاه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للكريكيت، إلى جانب النائب السيد نواف العتيبي والرئيس التنفيذي السيد طارق سقّا.

وقد وصل إلى جدة عدد من المستثمرين، وممثلي الأندية المشاركة في المزاد، ومسؤولي مجلس إدارة الاتحاد الهندي للكريكيت، استعدادًا للمزاد الذي يعد حدثًا محوريًا في عالم الكريكيت.

يشير هذا الحدث إلى بداية جديدة للكريكيت في المملكة العربية السعودية، التي تسعى لتعزيز مكانتها على الساحة الرياضية العالمية، تماشيًا مع رؤية ٢٠٣٠.