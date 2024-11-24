بعد نجاحها في السعودية ووصولها للعالمية| غدا.. انطلاق أكبر مبادرة رياضية ثقافية في مصر

الدمام-البلاد

تشهد القاهرة غداً الاثنين إنطلاق أكبر مبادرة رياضية ثقافية في الوطن العربي، بالتعاون بين إتحادي المبدعين والإعلاميين العرب واللجنة العليا المنظمة لمبادرة “كرتنا ثقافتنا” الفائزة بجائزة كتب السلام الدولية لما تحمله من رسالة سلام وتسامح وفق برامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامه وتحسين جودة الحياة وفق رؤية 2030.

وأوضح الدكتور جاسم الياقوت رئيس اللجنة العليا المنظمة لمبادرة كرتنا ثقافتنا تنطلق اليوم في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهدف تعزيز التواصل والتفاعل الرياضي والثقافي في مصر و دمج العناصر الثقافية والرياضية في بيئة تفاعلية تعزز التبادل الثقافي والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع حيث تقدم المبادرة مجموعة واسعة من البرامج الجديدة الفعاليات والأنشطة التي تشمل عروضًا رياضية، وفعاليات ثقافية ، ومحاضرات متنوعة وورش عمل.

وأعرب الياقوت عن سعادته بإطلاق المبادرة التي وصلت للعالمية بفوزها بجائزة كتب السلام الدولية وشاركت في فعاليات كأس العالم لكرة القدم بالدوحة وكأس العالم للأندية وتم إدراج الكتاب التوثيقي للمبادرة في مكتبة كأس العالم في الدوحة كأول كتاب سعودي كما تم إدراج كتابها باللغة الإنجليزية في المكتبة الرياضية في كازاخستان و تعميم كتاب المبادرة على أكثر من أربعمائة جامعة على مستوى الوطن العربي وهو مايعتبر بمثابة خطوات هامة تحو تعزيز التبادل الثقافي وتعزيز قيم التعاون والتفاهم بين أفراد المجتمع.

وأعلن أن فعاليات المبادرة ستنطلق قريبًا، حيث من المتوقع أن تلقى استقبالًا حارًا من قبل المهتمين بالرياضة والثقافة في مصر والعالم العربي وذلك بعد إنطلاقها من المنطقة الشرقية في السعودية بدعم و رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ودعم من هيئة الترفيه ووزارة الرياضة والأندية .وفوزها بجائزة كتب السلام الدولية.

ودعا الجميع للمشاركة الفعالة في هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي والرياضي وبناء جسور التفاهم والتعاون بين الثقافات المختلفة حيث تم توجيه الدعوات إلى الشخصيات الرياضية والثقافية والإجتماعية.

وقال إنه من المقرر أن تتضمن مبادرة “كرتنا ثقافتنا”، التي تنطلق في مصر مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل الثقافي والرياضي حيث تعتبر هذه الفعاليات والأنشطة وسيلة لجذب واستمتاع المشاركين بتجارب مميزة ومثرية مثل العروض الرياضية متنوعة التي تشمل تنظيم مباريات وبطولات رياضية في مختلف الألعاب الرياضية لجميع الفئات الرياضية، بمشاركة فرق ولاعبين محليين ودوليين.

كما سيتم عقد جلسات تثقيفية وورش عمل حول أهمية الرياضة والثقافة، وكيفية دمجهما معًا لصالح تطوير المجتمع وتعزيز التبادل الثقافي.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم عروض فنية، عروض موسيقية، معارض فنية، وفعاليات ثقافية أخرى تعكس تنوع الثقافة المصرية والعربية كما يتم تنظيم مسابقات متنوعة في مجالات الرياضة والثقافة مع توفير جوائز قيمة للفائزين لتشجيع المشاركة النشطة بالإضافة إلى تنظيم عروض ترفيهية متنوعة لجميع أفراد الأسرة تجمع بين العناصر الثقافية والترفيهية.