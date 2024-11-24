انعقاد ورش العمل والاجتماعات القارية على هامش الجمعية العمومية الرابعة للاتحاد الدولي للهجن

الرياض – هاني البشر

انطلقت اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 في مدينة أولمبيا، اليونان، فعاليات اليوم الأول من الجمعية العمومية الرابعة للاتحاد الدولي للهجن، حيثُ شهدت مجموعة من ورش العمل والاجتماعات القارية التي تهدف إلى تعزيز رياضة سباقات الهجن، ودعم مسيرتها العالمية.

بدأت فعاليات اليوم بورشة عمل عن القيم الأولمبية “التميّز – الصداقة – الاحترام”، التي ركزت على أهمية هذه القيم في تعزيز الروح الرياضية والتعاون الدولي، وكيفية الاستفادة منها في تطوير رياضة سباقات الهجن. وقد شارك الحضور في نقاشات مثمرة حول الطرق التي يمكن من خلالها دمج القيم الأولمبية في استراتيجيات العمل المستقبلية للاتحاد.

تلتها ورشة عمل حول استراتيجية الاتحاد الدولي للهجن، التي قدمت رؤى وخططاً لتطوير الرياضة على المستوى العالمي، مع التركيز على استدامتها، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. واستعرض المشاركون خلال الورشة التحديات الحالية، وسُبل تحقيق أهداف الاتحاد المستقبلية.

وعلى هامش هذه الورش، انعقدت اجتماعات الاتحادات القارية التي جمعت ممثلي الدول الأعضاء من آسيا، أفريقيا، وأوروبا، حيثُ ناقش الحاضرون قضايا إقليمية مرتبطة برياضة سباقات الهجن وسُبل تعزيز التنسيق، والتعاون بين الدول الأعضاء على المستوى القاري.

تأتي هذه الأنشطة كجزء من جدول أعمال الجمعية العمومية التي تستمر حتى 26 نوفمبر، وتهدف إلى تعزيز الحوار، وبناء استراتيجيات مشتركة تدعم رياضة الهجن كإرث ثقافي ورياضي عالمي.