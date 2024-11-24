الرياض يتعادل مع الاتفاق سلبيًا

البلاد- جدة

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة الرياض والاتفاق، التي جرت بينهما اليوم الأحد، بمنافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي. غلب الحذر على أداء الفريقين خلال شوطي المباراة، لتلاشي كل منهما التعرض للخسارة، وكان الاتفاق هو الأكثر استحواذاً ووصولا للمرمى إلا أنه لم ينجح في هز الشباك. التعادل رفع رصيد الاتفاق إلى 12 محتلاً المركز الثاني عشر في ترتيب دوري روشن، وكذلك الرياض رفع رصيده إلى النقطة 15 في المرتبة التاسعة.