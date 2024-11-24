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الرياض يتعادل مع الاتفاق سلبيًا
الرياضة

الرياض يتعادل مع الاتفاق سلبيًا

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      24 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة الرياض والاتفاق، التي جرت بينهما اليوم الأحد، بمنافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

غلب الحذر على أداء الفريقين خلال شوطي المباراة، لتلاشي كل منهما التعرض للخسارة، وكان الاتفاق هو الأكثر استحواذاً ووصولا للمرمى إلا أنه لم ينجح في هز الشباك.

التعادل رفع رصيد الاتفاق إلى 12 محتلاً المركز الثاني عشر في ترتيب دوري روشن، وكذلك الرياض رفع رصيده إلى النقطة 15 في  المرتبة التاسعة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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