“الإحصاء”: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8 % في سبتمبر 2024

جدة : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8% خلال شهر سبتمبر لعام 2024 ، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 11.6% باستثناء إعادة التصدير، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 65.4% في نفس الفترة، وذلك وفقًا لنشرة التجارة الدولية شهر سبتمبر من عام 2024.

وأفادت نتائج النشرة انخفاض الصادرات السلعية في شهر سبتمبر 2024 بنسبة 14.9% ، بينما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79,7% في شهر سبتمبر 2023 إلى 70.7% في شهر سبتمبر 2024. كما أفادت نتائج النشرة عن ارتفاع واردات المملكة في شهر سبتمبر من عام 2024م بنسبة 15.0%، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 56.9% عن شهر سبتمبر 2024.

وأظهرت نتائج النشرة عن ارتفاع نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى 37,1% في شهر سبتمبر 2024 وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية حيث بلغت 22,8% مقابل ارتفاع الواردات والذي بلغ 15,0% .