يان توبس: السعودية ليست غريبة في رياضة قفز الحواجز

الرياض – هاني البشر

وصف يان توبس رئيس جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي، موسم التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز2024 بالموسم الرائع، وذلك بعد تتويج أمس الجمعة الفارس فيكتور بيتندورف من لوكسمبورغ المصنف 44 عالمياً في قائمة التصنيف العالمي للفروسية، بطلاً لنهائي الرياض في منافسات الفردي ضمن التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز.

وقال رئيس جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي “بالفعل موسم رائع للفرسان والأحصنة، وكان الختام في بلد رائع، السعودية تقوم بفعاليات رائعة على مستوى المنطقة، ومستوى رياضة قفز الحواجز رائع جداً”.

وأضاف “السعودية بلد ليست غريبة في رياضة قفز الحواجز، فقد حققت ميداليات ومراكز متقدمة في دورة الألعاب الأولمبية وتملك فرسان رائعين وبنية تحتية ممتازة وجمهور حماسي”.