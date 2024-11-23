الرياضة

يان توبس: السعودية ليست غريبة في رياضة قفز الحواجز

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      23 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
وصف يان توبس رئيس جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي، موسم التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز2024 بالموسم الرائع، وذلك بعد تتويج أمس الجمعة الفارس فيكتور بيتندورف من لوكسمبورغ المصنف 44 عالمياً في قائمة التصنيف العالمي للفروسية، بطلاً لنهائي الرياض في منافسات الفردي ضمن التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز.

وقال رئيس جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي “بالفعل موسم رائع للفرسان والأحصنة، وكان الختام في بلد رائع، السعودية تقوم بفعاليات رائعة على مستوى المنطقة، ومستوى رياضة قفز الحواجز رائع جداً”.

وأضاف “السعودية بلد ليست غريبة في رياضة قفز الحواجز، فقد حققت ميداليات ومراكز متقدمة في دورة الألعاب الأولمبية وتملك فرسان رائعين وبنية تحتية ممتازة وجمهور حماسي”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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