ضمن التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية| عبدالله بن فهد يتوج” بيتندورف” بطلًا لنهائي الرياض لقفز الحواجز

الرياض – هاني البشر

توّج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، أمس الجمعة، الفارس فيكتور بيتندورف من لوكسمبورغ المصنف 44 عالمياً في قائمة التصنيف العالمي للفروسية، بطلاً لنهائي الرياض في منافسات الفردي ضمن التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز.

ونجح الفارس فيكتور بيتندورف في خطف لقب بطل سوبر “نهائي الرياض” لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.65 متر) بعد انهى الشوط بزمن وقدرة 66.98 ثانية، فيما حل الفارس البلجيكي غيليس توماس المصنف رقم 30 عالمياً ثانياً بزمن 70.28 ثانية، وجاء الفارس الإيرلندي الإيرلندي ميخائيل دوفي المصنف رقم 97 عالمياً ثالثاً بزمن وقدرة 79.00 ثانية.

ويبلغ مجموع جوائز البطولة التي تقام لأول مرة في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية 11 مليون يورو (43.4 مليون ريال)، حيث شارك في الشوط 15 فارس وفارسة من نخبة فرسان العام.

وتعد جولات “لونجين” سلسلة من المنافسات الدولية المرموقة لقفز الحواجز والتي انطلق موسمها من الدوحة، مروراً بميامي، المكسيك، شنغهاي، مدريد، سانت تروبيه، كان، باريس، ستوكهولم، موناكو، برلين، لندن، فالكنسفارد، روما، الرباط، وأخيراً الرياض.

وكانت اللجنة المنظمة لـ “نهائي الرياض” قد أدرجت اضافة بطولة مصاحبة بتصنيف نجمتين، شهدت مشاركة 58 فارسا وفارسة سعوديين بـ 75 جواد، ما منحهم فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرة من نخبة فرسان العالم.