شاهد| بعد ريمونتادا مثيرة.. الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في” روشن”

محمود العوضي- جدة
بعد ريمونتادا مثيرة؛ ألحق فريق الخليج الهزيمة الأولى بفريق الهلال 2/3، واقتنص ثلاث نقاط ثمينة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الدمام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روش.
تقدم ماركوس ليوناردو لنادي الهلال في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، ثم أضاف ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 37، بعد عرضية رائعة من سالم الدوسري.
وقلص عبدالله السالم الفارق لصالح الخليج في الدقيقة 45، بعدما تصدى ياسين بونو لركلة جزاء، تابعها آل سالم في شباك الزعيم.
ومع بداية الشوط الثاني، نجح عبدالله آل السالم في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 47.
وفي الدقيقة 85، أحرز الخليج الهدف الثالث عن طريق مارتينيز في الدقيقة 85 من عمر المباراة.
بهذا الفوز، احتل الخليج المركز السادس برصيد 19 نقطة، فيما تجمد رصيد الهلال عند النقطة 28 في المركز الأول على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.
هدف هلالي مبكر..! 🔥
ماركوس ليوناردو يعلن أول الأهداف في شباك الخليج ⚽️
الخليج 0 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#الخليج_الهلال | #SSC pic.twitter.com/OtZmHy90IN
— SSC (@ssc_sports) November 23, 2024
بونو يتصدى🧤 وعبدالله السالم يضعها في الشباك ⚽️🥅
الخليج 1 × 2 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#الخليج_الهلال | #SSC pic.twitter.com/KhkhRJ8SdX
— SSC (@ssc_sports) November 23, 2024
الخليج يعود للقاء.. 🔥
عبدالله السالم يسجل ثاني الأهداف والتعادل ⚽️
الخليج 2 × 2 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#الخليج_الهلال | #SSC pic.twitter.com/iXPIBZbZSp
— SSC (@ssc_sports) November 23, 2024
ثلاثية للخليج.. 🔥🤯
عرضية من خالد ناري وهدف ثالث من مارتينيز ⚽️
الخليج 3 × 2 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#الخليج_الهلال | #SSC pic.twitter.com/LnkLW2Nj8J
— SSC (@ssc_sports) November 23, 2024