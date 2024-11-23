الرياضة

شاهد| بعد ريمونتادا مثيرة.. الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في” روشن”

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      23 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
بعد ريمونتادا مثيرة؛ ألحق فريق الخليج الهزيمة الأولى بفريق الهلال 2/3، واقتنص ثلاث نقاط ثمينة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الدمام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روش.

تقدم ماركوس ليوناردو لنادي الهلال في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، ثم أضاف ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 37، بعد عرضية رائعة من سالم الدوسري.

وقلص عبدالله السالم الفارق لصالح الخليج في الدقيقة 45، بعدما تصدى ياسين بونو لركلة جزاء، تابعها آل سالم في شباك الزعيم.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح عبدالله آل السالم في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 47.
وفي الدقيقة 85، أحرز الخليج الهدف الثالث عن طريق مارتينيز في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، احتل الخليج المركز السادس برصيد 19 نقطة، فيما تجمد رصيد الهلال عند النقطة 28 في المركز الأول على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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