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شاهد| الرائد يتغلب على العروبة بثلاثية
الرياضة

شاهد| الرائد يتغلب على العروبة بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      23 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

استعاد فريق الرائد نغمة الانتصارات، بعدما نجح في الفوز على نظيره العروبة 1/3 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب إسماعيل قندوس هدف فريق العروبة الوحيد في الدقيقة 11، قبل أن يدرك صالح العمري التعادل للرائد في الدقيقة 18.

وتمكن اللاعب كريم البركاوي من تسجيل الهدفين الثاني والثالث لفريق الرائد في الدقيقتين 24، و58.

بتلك النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد العروبة عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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