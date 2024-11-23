شاهد| الرائد يتغلب على العروبة بثلاثية

محمود العوضي- جدة
استعاد فريق الرائد نغمة الانتصارات، بعدما نجح في الفوز على نظيره العروبة 1/3 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل اللاعب إسماعيل قندوس هدف فريق العروبة الوحيد في الدقيقة 11، قبل أن يدرك صالح العمري التعادل للرائد في الدقيقة 18.
بتلك النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد العروبة عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.
الرائد يكسب العروبة بثلاثية ويعود لسكة الانتصارات ✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵#دوري_روشن_السعودي#الرائد_العروبة | #SSC pic.twitter.com/24uuCPf7DI
— SSC (@ssc_sports) November 23, 2024