سون: صلاح الأفضل في الدوري الإنجليزي

البلاد- جدة
أشاد الكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب فريق توتنهام، بأداء محمد صلاح نجم نادي ليفربول، خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أنه أفضل لاعب البريميرليج.
ورد سون على سؤال خلال حوار مع قناة سكاي سبورتس، برفقة زميله بن ديفيز، حول من هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، حيث كتب الثنائي اسم محمد صلاح.
وقال سون عن اختياره لمحمد صلاح: “أنا من أشد المعجبين به، إنه أمر لا يصدق ما يفعله”.
وأضاف: “هناك الكثير من اللاعبين الجيدين، لكن محمد صلاح كان مستواه ثابتًا لسنوات عديدة”.
وأشار سون إلى أنه واجه العديد من المدافعين الأقوياء في البريميرليج، لكن أصعبهم كان الثنائي كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، وفيرجيل فان دايك قائد ليفربول.