الرياضة

سون: صلاح الأفضل في الدوري الإنجليزي

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      23 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
أشاد الكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب فريق توتنهام، بأداء محمد صلاح نجم نادي ليفربول، خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أنه أفضل لاعب البريميرليج.

ورد سون على سؤال خلال حوار مع قناة سكاي سبورتس، برفقة زميله بن ديفيز، حول من هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، حيث كتب الثنائي اسم محمد صلاح.

وقال سون عن اختياره لمحمد صلاح: “أنا من أشد المعجبين به، إنه أمر لا يصدق ما يفعله”.

وأضاف: “هناك الكثير من اللاعبين الجيدين، لكن محمد صلاح كان مستواه ثابتًا لسنوات عديدة”.

وأشار سون إلى أنه واجه العديد من المدافعين الأقوياء في البريميرليج، لكن أصعبهم كان الثنائي كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، وفيرجيل فان دايك قائد ليفربول.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *