جدة تستضيف بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم

البلاد- جدة

تنطلق غدًا الاحد مباريات بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم، وذلك على الصالة الرياضية بجامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة، بمشاركة 9 فرق من أندية ومراكز الصم في المملكة، وتقام البطولة خلال الفترة من 24 الى 28 من شهر نوفمبر الجاري.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين؛ حيث ضمت المجموعة الأولى ” مركز الصم بمدينة الطائف ومركز الصم بمكة المكرمة ومركز الصم بنجران ومركز الصم بالقطيف ومركز الصم بالأحساء”.

فيما ضمت المجموعة الثانية “جامعة الملك عبدالعزيز ومركز الصم بحائل ومركز الصم بالباحة ونادي الصم بجدة “.