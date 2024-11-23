الرياضة

جدة تستضيف بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      23 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد- جدة
تنطلق غدًا الاحد مباريات بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم، وذلك على الصالة الرياضية بجامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة، بمشاركة 9 فرق من أندية ومراكز الصم في المملكة، وتقام البطولة خلال الفترة من 24 الى 28 من شهر نوفمبر الجاري.
 وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين؛ حيث ضمت المجموعة الأولى ” مركز الصم بمدينة الطائف ومركز الصم بمكة المكرمة ومركز الصم بنجران ومركز الصم بالقطيف ومركز الصم بالأحساء”.
 
فيما ضمت المجموعة الثانية “جامعة الملك عبدالعزيز ومركز الصم بحائل ومركز الصم بالباحة ونادي الصم بجدة “.
 وتختتم البطولة يوم الخميس المقبل؛ حيث تقام الادوار النهائية والمباراة الختامية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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