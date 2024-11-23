تنافس مثير شهدته كؤوس الأسبوع السادس من موسم سباقات الرياض

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الرياض – محمد الجليحي

نظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض الأسبوع السادس من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث 55 و 56 و 57 أيام الخميس والجمعة والسبت، التي وصلت قيمة الجوائز إلى قرابة الأربعة ملايين ريال.

تألف كل يوم من اثني عشر شوطًا اختلفت فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، حيث شهد هذا الأسبوع أشواطاً مثيره وكؤوسًا عديدة، كان من أبرزها في سباقات يوم الجمعة كأس وزارة العدل الفئة الثالثة للإنتاج المحلي أعمار الثلاث سنوات على مسافة 1800 متر وبجائزة قدرها 165 ألف ريال، حيث استطاع الجواد وكيد تحقيق المركز الأول لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز.

وفي آخر الأشواط من يوم الجمعة المخصص لكأس سلطان راعي القوده، تمكن بكل اقتدار المهر رياض سنترال تحقيق المركز الأول بشعار المالك عبدالله سعد التويجري وبتدريبات ممدوح العلي وبقيادة الخيال اليكسس مورينو، وفي سباقات يوم السبت خصص الشوط الخامس لمساهمة نادي سباقات الخيل للأفراس المباعة في مزاد 2023 بجائزة قدرها 500 ألف ريال وظفرت بالجائزة المهره سحابة ديم للمالك سلطان عبدالله الغنام وبتدريبات ممدوح العلي وبقيادة الخيال عبدالله سليمان العضيب، وفي سادس الأشواط كذلك خصص لمساهمة نادي سباقات الخيل للحصن المباعة في مزاد 2023 بجائزة قدرها 500 ألف ريال، كانت من نصيب المهر عالي الهامه لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالعزيز المشوح وبقيادة الخيال كاميلو اوسبينا.

وفي ثامن الأشواط على كأس أمريكا اللاتينية على مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال واستطاع للوصول لخط النهاية أولاً الجواد سودد للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالله مشرف وبقيادة الخيال ايدي كاسترو، وفي كأس وزارة الداخلية الفئة الثالثة على مسافة 1800 متر وبجائزة قدرها 165 ألف وتوجت بالكأس الفرس جابها الله لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالعزيز المشوح وبقيادة الخيال كاميلو، وفي كأس إمارة منطقة المدينة المنورة على مسافة 2400 متر والذي ظفر به الجواد مشموخ للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالله مشرف وبقيادة الخيال ريكاردو فيريرا.