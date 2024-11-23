تتويج الفائزين بالجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات بطولة السعودية تويوتا الدرفت 2024

الدمام-البلاد

اختتمت منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية تويوتا 2024 لمنافسات الدرفت ، التي يُنظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وشهدت مشاركة أكثر من 50 متسابقاً من نخبة السائقين من داخل المملكة وخارجها.

وفاز بالمركز الأول في المنافسات التي أقيمت في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء في فئة المحترفين المتسابق محمد العرابي، فيما جاء ثانيا يوسف باحويرث، وحلّ بدر الشريهي في المركز الثالث.

وتوج عماد سندي مدير ادارة التسويق بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الفائزين ؛ مشيداً بمستوى البطولة والمنافسة التي شهدتها البطولة مبيناً أن هذه الجولة الختامية من بطولة السعودية تويوتا 2024 لمنافسات الدرفت ، والتي شهدت منافسة كبيرة ونديه من كافة المتسابقين وفي مختلف الفئات ، مؤكداً الدعم الكبير الذي يلقاه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية من القيادة الرشيدة لتحقيق الريادة في تنظيم وإقامة الأحداث والبطولات الرياضية التي سجلت المملكة خلالها نجاحات واستحقاقات مختلفة ؛ مثمناً لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية متابعته الدائمة والمستمرة لنجاح وتميز بطولة السعودية تويوتا.