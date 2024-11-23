الرياضة بعد تحقيقة “نهائي الرياض” في منافسات الفردي ضمن التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية| بيتندورف: ساعود للسعودية في المستقبل

الرياض – هاني البشر

أبدى الفارس فيكتور بيتندورف من لوكسمبورغ، بطل “نهائي الرياض” في منافسات الفردي ضمن التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز سعادته بما شاهده في الرياض من حسن التنظيم وكرم الضيافه وتعامل الجمهور السعودي معه وباقي الفرسان، وقال “جميع المشاركين شعروا بالراحة والجميع مذهول مما شاهد، الجمهور كان حماسي جداً وتفاعل مع الفرسان بشكل رائع، الشعب السعودي كريم ومضياف، أيضاً الاستضافة كانت جيدة، أعتبرها ثقافة جديدة اتعامل معها لكنها جميلة، ساعود في المستقبل لهذا البلد المضياف”. وتوّج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، أمس الجمعة، الفارس المصنف 44 عالمياً في قائمة التصنيف العالمي للفروسية، بطلاً لنهائي الرياض في منافسات الفردي ضمن التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز، حيث نجح في خطف لقب بطل سوبر “نهائي الرياض” لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.65 متر) بعد انهى الشوط بزمن وقدرة 66.98 ثانية.

ووصل بيتندورف إلى “نهائي الرياض” بعد نجاحه بالفوز بالمركز الأول خلال جولة روما الإيطالية، الجولة ما قبل الأخيرة في التصفيات النهائية، وقال “للمرة الأولى أشارك في التصفيات النهائية، وهذه هي أول بطولة أشارك فيها وأول بطولة احققها، لذلك تجربة الرياض لن تنسى”. وأضاف “الجمهور اليوم كان حماسي جداً وتفاعل مع الفرسان بشكل رائع، الشعب السعودي كريم ومضياف، أيضاً الاستضافة كانت جيدة، أعتبرها ثقافة جديدة اتعامل معها لكنها جميلة، ساعود في المستقبل لهذا البلد المضياف”.