الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو

الدمام-البلاد

تصدر نادي الفتح ترتيب الأندية في ختام التجمع الثاني للدوري المشترك للبلياردو، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو وسنوكر بمشاركة 16 ناديا، وأقيمت منافسات التجمع الثاني على صالة تدريب الاتحاد بحي اليرموك بمدينة الرياض على مدى يومي الجمعة والسبت.

وتصدر نادي الفتح للترتيب العام بعد تحقيق 15 نقطة من 8 مواجهات لعبة لكل نادي في الدوري الى الآن، وجاء نادي القادسية ثانياً في الترتيب العام ب 14 نقطة، ونادي الحريق ثالثاً ب 12 نقطة.

وفي دوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات، تصدر نادي الحريق الترتيب العام في ختام التجمع الثاني، الذي أقيمت منافساته على صالة تبوك ماسترز بمدينة تبوك بمشاركة 9 أندية على مدى يومي الجمعة والسبت، وتصدر الحريق الترتيب، وجاء نادي الطائي ثانياً، ونادي الشباب ثالثاً.