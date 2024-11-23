الرياضة

الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      23 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
تصدر نادي الفتح ترتيب الأندية في ختام التجمع الثاني للدوري المشترك للبلياردو، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو وسنوكر بمشاركة 16 ناديا، وأقيمت منافسات التجمع الثاني على صالة تدريب الاتحاد بحي اليرموك بمدينة الرياض على مدى يومي الجمعة والسبت.

وتصدر نادي الفتح للترتيب العام بعد تحقيق 15 نقطة من 8 مواجهات لعبة لكل نادي في الدوري الى الآن، وجاء نادي القادسية ثانياً في الترتيب العام ب 14 نقطة، ونادي الحريق ثالثاً ب 12 نقطة.

وفي دوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات، تصدر نادي الحريق الترتيب العام في ختام التجمع الثاني، الذي أقيمت منافساته على صالة تبوك ماسترز بمدينة تبوك بمشاركة 9 أندية على مدى يومي الجمعة والسبت، وتصدر الحريق الترتيب، وجاء نادي الطائي ثانياً، ونادي الشباب ثالثاً.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *