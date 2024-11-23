الرياضة

الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة.. والأهلي في الوصافة

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      23 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
تصدر فريق الاتحاد ترتيب دوري ممتاز الطائرة بعد نهاية الجولة الخامسة، وذلك بعد فوزه على الترجي بثلاثة اشواط نظيفة 25/9 ، 25/16 ، 25/10 رافعاً رصيده 14 نقطة، وجاء الاهلي في المركز الثاني 13 نقطة وتساوى الهلال والابتسام بعدد النقاط 12 نقطة من اربع مباريات.

واسفرت نتائج المباريات عن فوز  الهلال على الصفا بثلاثة اشواط مقابل شوط 23/25 ، 27/25 ، 25/22 ، 25/15 ، وفاز النصر على الخويلدية بثلاثة اشواط مقابل شوط 20/25 ، 25/23 ، 25/22 ، 25/19 ، وتغلب ضمك على ابها بثلاثة اشواط مقابل شوط 24/26 ، 25/23 ، 25/23 ، 25/23.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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