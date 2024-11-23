الأهلي يتخطى النور ويتصدر «ممتاز اليد»

الدمام-البلاد

واصل الأهلي صدارته لفرق الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي (2024-2025)م، عقب تغلبه على النور بنتيجة (33-30)، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة التاسعة على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

ورفع الأهلي رصيده إلى (17) نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الهدى صاحب المركز الثاني.

وعلى نفس الصالة، تغلب مضر على الزلفي بنتيجة (36-17)، بينما تعادل القارة مع المحيط بنتيجة (26-26)، خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة نادي الروضة بالأحساء.

وجرت أمس الجمعة ثلاث مواجهات في انطلاق الجولة أسفرت نتائجها عن تغلب الهدى على العدالة بنتيجة (36-27)، والابتسام على الروضة بنتيجة (28-21)، والصفا على الترجي بنتيجة (36-26)، فيما تأجلت مواجهة الوحدة مع الخليج لمشاركة الأخير في البطولة الآسيوية.

ويعتلي الأهلي صدارة الترتيب العام للدوري برصيد (17) نقطة، بفارق الأهداف عن الهدى صاحب المركز الثاني، ويأتي الصفا ومضر في المركزين الثالث والرابع برصيد (14) نقطة، والخليج خامسًا بـ (12) نقطة، والنور سادسًا برصيد (10) نقاط، ثم المحيط سابعًا بـ (7) نقاط، والزلفي ثامنًا بـ (6) نقاط، والقارة تاسعًا بـ (5) نقاط، ثم الابتسام والترجي في المركزين العاشر والحادي عشر بـ (4) نقاط، ويأتي العدالة والروضة في المركزين الثاني عشر والثالث عشر برصيد (3) نقاط، والوحدة الرابع عشر بنقطتين.