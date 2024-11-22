مواجهات نارية في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

البلاد- جدة
تواجه إسبانيا حاملة لقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم هولندا في دور الثمانية، بينما تلتقي فرنسا البطلة السابقة مع كرواتيا بعد سحب قرعة مرحلة خروج المغلوب في نيون السويسرية اليوم الجمعة.
وأوقعت القرعة ألمانيا في مواجهة إيطاليا، بينما تلتقي البرتغال، الفائزة بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، مع الدنمرك.
وفي حين ستقام مباريات دور الثمانية من مباراتين ذهابًا وإيابًا في مارس المقبل، فإن مباريات قبل النهائي ستقام من مباراة واحدة في يونيو على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية بعد ذلك بثلاثة أيام.
وتصدرت إسبانيا بطلة أوروبا والبرتغال وألمانيا مجموعاتها دون خسارة أي مباراة لتتأهل للدور التالي إلى جانب فرنسا.
ولم تلعب إسبانيا مع هولندا منذ خوضهما مباراة ودية في نوفمبر 2020. وفي آخر مباراة رسمية بينهما سحقت هولندا أبطال العالم آنذاك 5-1 في كأس العالم 2014.
وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع كرواتيا أو فرنسا في قبل النهائي. وكانت فرنسا وكرواتيا قد التقتا أربع مرات في دوري الأمم الأوروبية.
وتتطلع البرتغال أيضا للفوز بلقبها الثاني للبطولة، ولا يزال كريستيانو رونالدو قويًا. ويتصدر قائد النصر السعودي، الذي سيبلغ الأربعين من عمره عندما تبدأ مرحلة خروج المغلوب، قائمة هدافي المستوى الأول بخمسة أهداف.
وفقط السويدي فيكتور جيوكيريس (تسعة أهداف في المستوى الثالث)، والنرويجي إرلينج هالاند (سبعة أهداف في المستوى الثاني)، ولاعب الوسط الروماني رازفان مارين (ستة أهداف في المستوى الثالث) سجلوا أكثر من رونالدو في بطولة 2024-2025.
وفي النسخة السابقة من دوري الأمم الأوروبية، كان المنتخب صاحب المركز الأول فقط من كل مجموعة يتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب وينتقل مباشرة إلى قبل النهائي.