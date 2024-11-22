شاهد| محرز يهدي الأهلي نقاط الفيحاء

البلاد- جدة
حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الفيحاء بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة 11 من دوري روشن.
سجل هدف المباراة الوحيد لمصلحة الأهلي، اللاعب الجزائري رياض محرز في الدقيقة 21 من عمر اللقاء من ركلة جزاء.
الفوز قفز بالأهلي إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن ورفع رصيده إلى النقطة 17، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.
من علامة الجزاء..
رياض محرز يسجل أول الأهداف للأهلي 🔥⚽️
الفيحاء 0 × 1 الأهلي#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/KLZU0r7omm
— SSC (@ssc_sports) November 22, 2024