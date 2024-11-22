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شاهد| محرز يهدي الأهلي نقاط الفيحاء
الرياضة

شاهد| محرز يهدي الأهلي نقاط الفيحاء

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      22 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الفيحاء بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة 11 من دوري روشن.

سجل هدف المباراة الوحيد لمصلحة الأهلي، اللاعب الجزائري رياض محرز في الدقيقة 21 من عمر اللقاء من ركلة جزاء.

ونجح الأهلي في الحفاظ على تقدمه في الشوط الثاني ليحصد ثلاث نقاط ثمينة.

الفوز قفز بالأهلي إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن ورفع رصيده إلى النقطة 17، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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