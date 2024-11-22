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شاهد| القادسية يتغلب على النصر بثنائية
الرياضة

شاهد| القادسية يتغلب على النصر بثنائية

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      22 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

فاز فريق القادسية على نظيره النصر، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الحادية عشرة بدور روشن.

جاء الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 32 عن طريق كريستيانو رونالدو، الذي استغل كرة عرضية سقطت من يد حارس القادسية ليحولها لداخل الشباك.

وتمكن اللاعب جوليان كينيونيس من تسجيل هدف التعادل لفريق القادسية، محولا عرضية من الجانب الأيمن.

وجاء الهدف الثاني لفريق القادسية في الدقيقة 50 عن طريق اوباميانغ.

بتلك النتيجة، وصل رصيد القادسية إلى 22 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما احتفظ النصر بالمركز الثالث بنفس رصيد النقاط.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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