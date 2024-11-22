شاهد| القادسية يتغلب على النصر بثنائية

البلاد- جدة
فاز فريق القادسية على نظيره النصر، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الحادية عشرة بدور روشن.
جاء الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 32 عن طريق كريستيانو رونالدو، الذي استغل كرة عرضية سقطت من يد حارس القادسية ليحولها لداخل الشباك.
وتمكن اللاعب جوليان كينيونيس من تسجيل هدف التعادل لفريق القادسية، محولا عرضية من الجانب الأيمن.
وجاء الهدف الثاني لفريق القادسية في الدقيقة 50 عن طريق اوباميانغ.
بتلك النتيجة، وصل رصيد القادسية إلى 22 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما احتفظ النصر بالمركز الثالث بنفس رصيد النقاط.
هدددددف!⚽
رونالدو يفتتح التسجيل للنصر ⚽🔥
النصر 1 × 0 القادسية
#دوري_روشن_السعودي#النصر_القادسية | #SSC pic.twitter.com/yz1vo8rlZn
— SSC (@ssc_sports) November 22, 2024
هدددددف!⚽
كينيونيس يدرك التعادل سريعًا للقادسية ⚽🔥
النصر 1 × 1 القادسية
#دوري_روشن_السعودي#النصر_القادسية | #SSC pic.twitter.com/MtLzZBNbHw
— SSC (@ssc_sports) November 22, 2024
هدددددف!⚽
أوباميانغ يضيف ثاني الأهداف للقادسية ⚽🔥
النصر 1 × 2 القادسية
#دوري_روشن_السعودي#النصر_القادسية | #SSC pic.twitter.com/YZNdobrAlu
— SSC (@ssc_sports) November 22, 2024