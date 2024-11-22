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شاهد| التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخدود والشباب
الرياضة

شاهد| التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخدود والشباب

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      22 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تعادل فريق الشباب أمام نظيره الأخدود، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب روبرت رينان الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 45+3، قبل أن يدرك الأخدود التعادل عن طريق موسونا في الدقييقة 49.

بتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل الأخدود إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع عشر.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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