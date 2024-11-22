شاهد| التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخدود والشباب

البلاد- جدة

تعادل فريق الشباب أمام نظيره الأخدود، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب روبرت رينان الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 45+3، قبل أن يدرك الأخدود التعادل عن طريق موسونا في الدقييقة 49.

بتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل الأخدود إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع عشر.