شاهد| التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخدود والشباب

البلاد- جدة
تعادل فريق الشباب أمام نظيره الأخدود، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل اللاعب روبرت رينان الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 45+3، قبل أن يدرك الأخدود التعادل عن طريق موسونا في الدقييقة 49.
بتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل الأخدود إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع عشر.
بودينس يصنع أول أهدافه 🔥
روبرت رينان يعلن الهدف الأول للشباب ⚽
الأخدود 0 × 1 الشباب#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الشباب | #SSC pic.twitter.com/TeSLWPmpBs
— SSC (@ssc_sports) November 22, 2024
تمريرة غودوين المتقنة 👌
ترجمها موسونا إلى هدف 🎯👏#دوري_روشن_السعودي | #للجماهير | #الأخدود_الشباب pic.twitter.com/AbauU4tAhE
— دوري روشن السعودي (@SPL) November 22, 2024