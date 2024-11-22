جسر الملك فهد يحقق جائزتين دوليتين

الخبر : البلاد

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اليوم، عن تحقيقها جائزتين دوليتين في “مسابقة جوائز تجربة العميل الدولية 24” التي تنظمها سنويًا تجربة العميل الدولية ومقرها لندن، وذلك ضمن فعاليات الجائزة بحضور نخبة من المتخصصين في هذا المجال على مستوى العالم.

وأوضحت المؤسسة أن الجائزتين اشتملت على ذهبية (المركز الأول) عن فئة “العملاء في صميم كل شيء”، وجائزة برونزية (المركز الثالث) عن فئة “أفضل تغيير ثقافي وتحول في تجربة العميل”، وهما تأكيد لرؤية المؤسسة الطموحة التي ركيزتها الأساسية تجربة العميل، ونتيجة للدعم غير المحدود من شركائها من الجهات المختلفة العاملة في جسر الملك فهد من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

يذكر أن جسر الملك فهد قد حقق هذا الشهر خمس جوائز في “تجربة العميل السعودية 25” في فئات مختلفة، واختارت اللجنة الاستشارية لجمعية تجربة العميل السعودية الرئيس التنفيذي للمؤسسة يوسف بن إبراهيم العبدان لجائزة “إنجاز مدى الحياة 25″، تقديرًا لجهود جسر الملك فهد في تحسين تجربة العميل.