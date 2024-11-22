الرياضة الخليج يواجه الشارقة الإماراتي.. وعينه على اللقب الثاني في «آسيوية اليد»

الدمام-البلاد

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج لكتابة تاريخ جديد، عندما يواجه نظيره الشارقة الإماراتي عند تمام الساعة الـ (6:00) من مساء غدٍ السبت، في نهائي البطولة الآسيوية الـ (27) للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، المقامة في دولة قطر. يدخل ممثل الوطن مواجهة الغد بحثًا عن التتويج بلقبه القاري الثاني في تاريخه والثاني تواليًا، بعد نجاحه في حصد لقبه الأول في النسخة الماضية من البطولة (2023)م. تأهل الخليج للمباراة النهائية بعد انتصاره على الدحيل القطري بنتيجة (23-21) في مواجهة الدور نصف النهائي، بينما وصل الشارقة الإماراتي لنهائي البطولة بعد تغلبه على كاظمة الكويتي.