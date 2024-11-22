إحباط 5 محاولات لتهريب نحو 314 ألف حبة “كبتاغون” بمنفذ الحديثة

جدة : البلاد

تمكّنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ الحديثة من إحباط 5 محاولات لتهريب 313,906 حبة “كبتاجون”، عُثر عليها مُخبأة في عدد من المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة بأنه عند خضوع عدد من المركبات والشاحنات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية “الكلاب البوليسية”، عُثر على تلك الكميات من حبوب “الكبتاجون” مخبأة بطرق مختلفة، حيث عُثر في المحاولة الأولى على 86,000 حبة كبتاجون مُخبأة بداخل فتحة السقف الخاصة بالمركبة، وجزء من الكمية كان مُخبأ أسفل الملابس التي يرتديها المهرب.

وفي المحاولة الثانية عُثر على 65,116 حبة كبتاجون مُخبأة في ثلاجة خاصة بكابينة الشاحنة، كما أحبط المنفذ محاولة تهريب ثالثة، حيث عُثر على 52,907 حبة، كانت مُخبأة بداخل أرضية إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.

وفي المحاولة الرابعة تمكن المنفذ من إحباط تهريب 55,232 حبة، كانت مُخبأة بداخل خزان وقود إحدى المركبات القادمة، كما تم إحباط محاولة تهريب 54,651 حبة عُثر عليها مخبأة بداخل الإطار الاحتياطي لإحدى المركبات.

وأكّدت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) والرقم الدولي (00966114208417) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.