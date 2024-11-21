مهرجان البحر الأحمر يعرض روائع سينمائية خالدة

البلاد – جدة

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن تفاصيل برنامج “كنوز البحر الأحمر” ضمن دورته الرابعة، التي ستُقام في جدة التاريخية “البلد” خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024م.

ويُقدّم البرنامج مجموعة مختارة من الأفلام الكلاسيكية التي خضعت للترميم، أبرزها ثلاثة أعمال مصرية بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، إلى جانب التحفة السينمائية العالمية Heat للمخرج الأمريكي مايكل مان.

ويحتفي برنامج “كنوز البحر الأحمر” بمسيرة السينما المصرية، مسلطًا الضوء على أفلام تركت بصمة لا تُنسى في قلوب المشاهدين والنقاد، من بينها فيلم “العيش والملح”، وفيلم “اضحك الصورة تطلع حلوة”، إضافة إلى فيلم “شفيقة ومتولي”.

وفي هذا السياق، قال مدير البرامج العربية وكلاسيكيات الأفلام أنطوان خليفة:” نواصل من خلال كنوز البحر الأحمر مهمتنا في عرض التراث السينمائي العالمي، مقدمين لجمهورنا تجارب سينمائية متميزة على الشاشة الكبيرة من خلال عرض فيلم HEAT للمخرج الأمريكي مايكل مان، والذي يعد من الروائع الخالدة في عالم أفلام الجريمة، ويعكس التزامنا بتقديم روائع السينما العالمية للجمهور المحلي”.