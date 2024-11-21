طريقة عمل الدجاج الحار بالثوم والفلفل

لمحبي الوصفات الحارة التي لا غني عنها في فصل الشتاء تلك الوصفة للدجاج الحار مع الثوم والفلفل لا ستنال إعجابك

المقادير اللازمة

دجاج مقطع أو يمكن إستخدام أجنحة دجاج فقط

نصف كوب صوص حار

2 ملعقة كبيرة شطة حارة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة كبيرة عسل

ملح وفلفل إسود

ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور

زيت نباتي حوالي ربع كوب

2 ملعقة صغيرة زيت سمسم

ربع كوب سمسم محمص

ملعقة كبيرة بهارات

ملعقة كبيرة مرقة دجاج بودرة

2 ملعقة كبيرة صويا صوص

طريقة العمل

في طبق يمزج الصوص الحار والعسل وزيت السمسم والصويا صوص والسمسم

في طبق آخر تمزج الشطة والثوم المفروم والبابريكا والملح والفلفل والزنجبيل والزيت النباتي والبهارات ومرقة الدجاج البودرة ثم يمزج الدجاج مع الخلطة حتي تتشربه بالكامل وتغطيه

يرص الدجاج في صينية خبز غير لاصقة

يوضع في الفرن حتي تمام النضج

يخرج ويقلب في الصوص الحار بالعسل والسمسم والصويا

ثم تقدم مع الإضافات المناسبة