طريقة عمل الارز الاخضر بالأعشاب الطبيعية

الأرز الأخضر هو وصفة أرز بالأعشاب الطازجة والتوابل وقليل من الحرارة من فلفل الهالبينو تلك الوصفة تعد الطبق الجانبي المثالي للبروتينات المفضلة لديك

المقادير اللازمة

3 فصوص ثوم

½ بصل أبيض مفروم خشن

1 فلفل هالابينو مقطع

1 حزمة كزبرة طازجة

1 حبة ليمون صغيرة معصورة

2 كوب مرق دجاج أو ماء

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف ملعقة صغيرة ملح

فلفل أسود مطحون طازجاً

كوب أرز بسمتي أبيض

طريقة العمل

نقوم أولاً بإعداد الصلصة الخضراء

في خلاط كبير أو محضر طعام أضيفي الثوم والبصل والهالابينو والكزبرة وعصير الليمون الطازج ومرق الدجاج والكمون والملح والفلفل الأسود المطحون

امزجي الخليط حتى يصبح ناعمًا تمامًا

ضعي قدر متوسط ​​الحجم على نار متوسطة

اسكبي الصلصة الخضراء ببطء وأضيفي الأرز مع التأكد من توزيعه بالتساوي في المقلاة

بمجرد أن تنضج الصلصة خففي الحرارة وغطي المقلاة على الفور واطهيها لمدة 20 دقيقة

بعد 20 دقيقة ارفعي المقلاة عن النار واتركي الأرز يطهى على البخار لمدة 10 دقائق أخرى

ثم افركي الأرز بالشوكة

قدميه مع وجبتك المفضلة وزينيه بشرائح كزبرة