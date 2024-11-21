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طرح تذاكر نصف نهائي السوبر الإسباني في جدة
الرياضة

طرح تذاكر نصف نهائي السوبر الإسباني في جدة

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      21 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، طرح تذاكر مباريات كأس السوبر الإسباني 2024، التي تحتضنها مدينة جدة.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تعديل مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني 2024.

وسيشارك في النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر الإسباني، 4 فرق، وهم ريال مدريد بطل الليجا، وغريمه اللدود برشلونة صاحب الوصافة، إلى جانب أتلتيك بلباو حامل لقب كأس ملك إسبانيا، وأخيرًا وصيفه ريال مايوركا.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج، مباريات كأس السوبر التي ستُقام في الفترة من الأربعاء 8 إلى الأحد 12 يناير 2025.

وسيحتضن استاد الجوهرة المشعة، يوم الأحد 12 يناير، مباراة النهائي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بين الفائزين من مباراتي دور نصف النهائي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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