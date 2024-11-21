طرح تذاكر نصف نهائي السوبر الإسباني في جدة

البلاد- جدة

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تعديل مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني 2024.

وسيشارك في النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر الإسباني، 4 فرق، وهم ريال مدريد بطل الليجا، وغريمه اللدود برشلونة صاحب الوصافة، إلى جانب أتلتيك بلباو حامل لقب كأس ملك إسبانيا، وأخيرًا وصيفه ريال مايوركا.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج، مباريات كأس السوبر التي ستُقام في الفترة من الأربعاء 8 إلى الأحد 12 يناير 2025.

وسيحتضن استاد الجوهرة المشعة، يوم الأحد 12 يناير، مباراة النهائي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بين الفائزين من مباراتي دور نصف النهائي.