شراكة بين “طويق” و”مسك” لتمكين قدرات الشباب التقنية

البلاد – الرياض

أعلنت أكاديمية طويق إطلاق الشراكة مع مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” لتمكين القدرات الشبابية الوطنية في مختلف المجالات التقنية، وذلك ضمن أنشطة منتدى مسك العالمي 2024، الذي اختتمت أعماله أمس بالعاصمة الرياض.

وقع مذكرة الشراكة الرئيس التنفيذي لمؤسسة “مسك” الدكتور بدر البدر، والرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي.

وتهدف الشراكة إلى إطلاق عدد من المبادرات والبرامج المشتركة، التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتأهيل القدرات الوطنية بأهم المهارات التقنية اللازمة في مجالات التقنية المتقدمة، التي من أبرزها: علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير الألعاب الإلكترونية، وتصميم تجربة المستخدم، وغيرها من المجالات التقنية الناشئة.

كما تستهدف الشراكة دمج عدد من برامج مسك ضمن معسكرات أكاديمية طويق؛ بالإضافة إلى إقامة لقاءات معرفيّة وإثرائية في الجوانب التقنية، وذلك بمشاركة العديد من الخبراء والمتخصّصين ضمن مجتمع تقني تأهيلي داعم ومساحة حوارية مفتوحة للحضور، وتتيح الأكاديمية بالشراكة مع برنامج مسك المهارات التسجيل في هذه المعسكرات والبرامج الاحترافية من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية: https://tuwaiq.edu.sa.

يُذكر أن أكاديمية طويق تُعد الأولى من نوعها في تقديم المعسكرات والبرامج الاحترافية، ويستفيد منها أكثر من 1.000 متدرب حضوري يوميًا، بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية أبرزها: Meta, Apple, Microsoft, Amazon, AliBaba، وغيرها من الجهات المتقدمة؛ لسد الفجوة بين تطوّر التقنيات الحديثة، وسدّ احتياجات سوق العمل.