الرياضة انطلاق منافسات التجمع الثاني للدوري المشترك للبلياردو ودوري قولدن سنت في تبوك والرياض

الدمام-البلاد

تحتضن مدينة تبوك غدًا الجمعة منافسات التجمع الثاني في دوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر على صالة تبوك ماسترز، وتقام المنافسات يومي الجمعة والسبت بمشاركة 9 أندية هي ” الشباب ،الطائي ، الشعلة ، الانتصار ، الحريق ، الوطني ، قفار ، نادي الصم بالمنطقة الشرقية ، الشرق “. فيما تقام منافسات التجمع الثاني في الدوري المشترك للأندية للبلياردو للرجال على صالة تدريب الاتحاد بحي اليرموك بمدينة الرياض يومي الجمعة والسبت، بمشاركة 16 ناديا هي أندية ” الفتح ، الشباب ، الاتفاق ، القادسية ، الشعلة ، العلا ، عكاظ ، السروات ، العربي ، الشرق ، أبها ، الانتصار ، الوطني ، الطائي ، الصفا ، الحريق “.