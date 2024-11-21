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السياحة أهم القطاعات الداعمة لتنوع الاقتصاد

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      21 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أوضح وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، أن قطاع السياحة قادر على إيجاد الوظائف في مختلف مناطق المملكة؛ لما تحظى به من مواقع ومرافق سياحية متعددة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات في دعم تنوع الاقتصاد واستدامته، في ظل رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال مشاركته ضمن الجلسة الحوارية” التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية السعودية 2030″، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.

وأكد معاليه أن القطاع السياحي رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي من 3 % ( عام 2019 إلى 5 %) في عام 2023، ويُسعى خلال الأعوام القادمة نحو تحقيق النسبة المتبقية 10 % التي تمثل المتوسط العالمي.

وتطرق إلى أن المنظومة السياحية أسهمت في توطين الوظائف من 3 % ( عام 2019 إلى 10 %) وهو المتوسط العالمي، حيث أعلنت المملكة بناء مدن سياحية كبيرة؛ مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية، وكذلك مشاريع القطاع الخاص كمشروع “الأڤينيو”، حيث يقدر حجم هذه الاستثمارات بأكثر من 500 مليار دولار خلال الـ 15 سنة المقبلة.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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