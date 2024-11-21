اكتمال وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة

المدينة المنورة : واس

اكتمل اليوم وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى المدينة المنورة البالغ عددهم 250 معتمرًا ومعتمرة من 12 دولة، وسط خدمات مميزة قدمتها اللجان العاملة بالبرنامج.

وأكملت وزارة الشؤون الإسلامية كافة خدماتها المتميزة منذ وصول المستضافين إلى جانب البدء في تنفيذ الأنشطة والبرامج الثقافية والدينية المصاحبة لأداء مناسك العمرة، منها زيارة المسجد النبوي الشريف، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وزيارات لعدد من المعالم التاريخية بالمدينة المنورة إلى جانب اللقاءات العلمية بأئمة المسجد النبوي وعدد من العلماء.