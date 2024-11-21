أمير منطقة المدينة المنورة يرعى توقيع شراكة استراتيجية لإنشاء برج طبي فندقي للرعاية والتأهيل الطبي

المدينة المنورة : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مراسم توقيع شراكة استراتيجية لإنشاء وتشغيل برج طبي فندقي للرعاية الممتدة والتأهيل الطبي , على بُعد 3.7 كيلومترات غرب المسجد النبوي الشريف وبتكلفة إجمالية بلغت 280 مليون ريال، وذلك بحضور معالي أمين المنطقة، المهندس فهد بن محمد البليهشي.

وتأتي الشراكة بين شركة أرباح طيبة للتطوير والاستثمار العقاري وشركة برايا لتقديم الرعاية الممتدة والتأهيل الطبي، لإنشاء البرج في طريق السلام على مساحة 8.3 آلاف متر مربع، وبمجموع مسطحات بناء تتجاوز 37.5 ألف متر مربع.

ويتكون المشروع من برج بارتفاع 13 طابقًا، موزعة على جزأين رئيسيين، يضم القسم المخصص للمستشفى الذي يقدم خدمات الرعاية الممتدة والتأهيل الطبي بمجموع 210 وحدات تنويم وعيادات تشمل كافة الخدمات العلاجية، بالإضافة إلى الجزء الفندقي الذي يضم 124 وحدة فندقية من فئة 4 نجوم، كما خصص المشروع مساحة لاستيعاب 350 موقفًا للسيارات، ومواقع بمساحة إجمالية تبلغ 5 آلاف متر مربع لتهيئة الفراغات العامة والمسطحات الخضراء، لإضافة لمسات جمالية للمشروع.

ويأتي المشروع في إطار التناغم والتكامل بين أمانة المنطقة وهيئة تطوير المنطقة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، التي تتمثل في توفير خيارات متنوعة ضمن منظومة الرعاية الصحية والطبية والعلاجية، بما يعزز جودة الحياة لسكان وزوار المدينة المنورة، ودعم التنمية الاقتصادية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.