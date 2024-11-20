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60 يوماً لتعديل عقد التأسيس

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      20 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

كشفت وزارة التجارة أن (60 يومًا) هي المهلة المتبقية للشركات لتعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس؛ وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد، حيث تنتهي المهلة في 18 يناير 2025م.

ودعت الوزارة الشركات إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والدخول على خدمة” تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس”، وتقديم الطلب إلكترونيًا، والاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن. ويتم تقديم الطلب إلكترونيًا من قبل (الشريك/ المدير/ المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة / قرار مساهمين للمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسة للشركات فقط.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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