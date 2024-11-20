4 فرسان أولمبيين من (TOP 10) في قائمة التصنيف العالمي ببطولة لونجين لقفز الحواجز

الرياض – هاني البشر

يشارك أربعة فرسان من المصنفين العشرة الأوائل في قائمة التصنيف العالمي للفروسية في التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز والتي ستستمر حتى يوم السبت المقبل، حيث تقام التصفيات لأول مرة في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية فيما تم إنشاء ميدان لاحتضان المنافسات مقابل مركز الملك عبد الله المالي.

ويشارك في البطولة 132 فارس وفارسة بعدد 191 جواد، يمثلون 30 دولة، هي: الجزائر، النمسا، البرازيل، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، الإمارات، أستراليا، بلجيكا، كندا، التشيك، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، ايرلندا، ايطاليا، لوكسبورج، المكسيك، هولندا، النرويج، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، تركيا، الولايات المتحدة إضافة للسعودية.

وتضم قوائم المشاركين الفارس البريطاني بين ماهر المصنف الثالث عالمياً والمتوج بالميدالية الذهبية في منافسات قفز الحواجز في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، والفارس الفرنسي جوليان إبايلارد المصنف الخامس عالمياً والمتوج بالميدالية الذهبية “فردي” في منافسات قفز الحواجز في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، والفارس النمساوي كوهنر ماكس المصنف السادس عالمياً، والفارس الألماني كريستيان كوكوك المصنف الثامن عالمياً والمتوج بالميدالية الذهبية “فردي” في منافسات قفز الحواجز في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

كما ضمت قوائم المشاركين الفارس السعودي رمزي الدهامي أحد نجوم المنتخب السعودي للفروسية المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.