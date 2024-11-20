هتان السيف.. أول سعودية تشارك في نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض

الرياض – هاني البشر
ينتظر الجمهور السعودي وعشاق الفنون القتالية في العالم بشغف مشاركة البطلة السعودية هتان السيف في الموسم العالمي لدوري المقاتلين المحترفين PFL الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يوم 29 نوفمبر الجاري، في موعد تاريخي وغير مسبوق حيث يشارك أبطال الدوري العالمي في النزالات النهائية إلى جانب أبطال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما سيجعل هذا اليوم استثنائياً وحاسماً.
البطلة هتان صاحبة الأرقام القياسية ستواجه في وزن الذرة منافستها الجزائرية ليليا عثماني وستدخل التاريخ كأول لاعبة سعودية تشارك في حدث عالمي ضمن الموسم العالمي لدوري المقاتلين المحترفين.
وقالت هتان خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الزوم: الرياضات القتالية تتطلب تركيزاً عالياً واستعداداً نفسياً وبدنياً كبيراً، وقد خضعت لمعسكر تدريبي مكثف في الرياض بإشراف جهازي الفني والتدريبي تحضيراً لمواجهة ليليا عثماني، فهذا النزال هو شغلي الشاغل حالياً، وكل وقتي في الفترة الماضية كان مكرساً له.