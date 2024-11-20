نيابةً عن سمو ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في قمة» العشرين»

ريو دي جانيرو- واس

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وفد المملكة المشارك في قمة دول مجموعة العشرين.

وضم وفد المملكة خلال الافتتاح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي نائب وزير المالية (الشربا السعودي لدول مجموعة العشرين) الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل بن إبراهيم غلام.

ويشارك وفد المملكة برئاسة سمو وزير الخارجية في عدد من اجتماعات القمة، التي تتضمن تعزيز العمل الدولي المتعدد الأطراف، وجهود دول المجموعة المشتركة لمكافحة الجوع والفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية.

وعلى هامش انعقاد القمة، التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن، وعددًا من وزراء الخارجية المشاركين في القمة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها. وحضر اللقاءات مدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود.