منتدى مسك العالمي..” من الشباب لأجل الشباب”

البلاد – الرياض

تواصلت فعاليات النسخة الثامنة من منتدى مسك العالمي 2024، في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية” مدينة مسك” تحت شعار” من الشباب لأجل الشباب” بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا من مختلف دول العالم، وبحضور واسع من القادة والمبدعين وصنّاع التغيير، والشباب المبدع والطموح من مختلف مناطق المملكة.

ويجمع المنتدى شباب المملكة والعالم في منصة عالمية؛ تهدف إلى تمكينهم واستكشاف آفاق التنمية المستقبلية، ويشهد أكثر من 100 جلسة حوارية، و30 ورشة عمل، بالتعاون مع أبرز شركاء المعرفة العالميين، تتناول موضوعات حيوية تشمل الاستدامة، والتعليم، والابتكار، والتكنولوجيا، والصحة، والثقافة، والتحديات العالمية.

وفي الكلمة الافتتاحية التي جاءت بعنوان” الشباب يصنعون المستقبل”، استعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك” الدكتور بدر البدر، رؤية المؤسسة في تمكين الشباب، مؤكدًا أن مدينة محمد بن سلمان غير الربحية ليست مجرد تجمع عمراني، بل وجهة مستقبلية للشباب تعكس رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- في بناء مجتمع معرفي حيوي.

وأشار إلى أن المنتدى في نسخته الحالية يُعد الأكبر من حيث عدد المتحدثين، والأصغر من حيث أعمارهم، مما يعكس التركيز على الشباب كقادة للمستقبل.



وقال:” إن مؤسسة “مسك” تمكنت منذ انطلاقتها من دعم أكثر من 7 ملايين شاب وفتاة”، مشددًا على أن هدف المؤسسة الوحيد هو دعم وتمكين الشباب وإعدادهم؛ ليكونوا القوة المحركة للمستقبل.

ويتميّز المنتدى بتقديم تجارب مبتكرة ومساحات تفاعلية؛ مثل “المسرح”، و” ديوان القادة”، و” بيت الشباب”، التي تهدف إلى تعزيز الإبداع والتفكير، فضلاً عن بناء جسور التعاون الثقافي مع العالم.

ويأتي المنتدى ضمن جهود مؤسسة “مسك”؛ لتعزيز برامجها المتخصصة في الريادة، والمهارات، والقيادة، والمجتمع، إلى جانب جهاتها التابعة؛ مثل مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، ومعهد مسك للفنون، وشركة مانجا للإنتاج، التي تأتي لدعم الشباب وتطوير بيئة إبداعية شاملة؛ تسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر إشراقًا.